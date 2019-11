Geld statt Geschenke : Schiefner übergibt Geburtstagsspende

Vorst Mit dem Geld will die Hilfsorganisation nun eine mobile Wasseraufbereitungsanlage „PAUL“ für den Einsatz in Syrien anschaffen.

Seinen 60. Geburtstag hat der Kreis Viersener Bundestagsabgeordnete Udo Schiefner (SPD) zum Anlass genommen, Gutes zu tun. Anstatt Geschenke entgegen zu nehmen, sammelte er Spenden, unter anderem für das Medikamentenhilfswerk Action Medeor in Vorst. Insgesamt kamen auf diese Weise 1750 Euro für Action Medeor zusammen – Geld, mit dem die Hilfsorganisation nun eine mobile Wasseraufbereitungsanlage „PAUL“ für den Einsatz in Syrien anschaffen wird.

„PAUL“ steht für „Portable Aqua Unit for Lifesaving“. Dahinter verbirgt sich ein transportabler Wasserfilter, mit dem man auf einfache Art Trinkwasser herstellen kann. „Im Norden Syriens haben die Menschen vielfach keinen Zugang zu trinkbarem Wasser, weil der anhaltende Krieg die Infrastruktur zerstört und die Menschen in die Flucht getrieben hat“, berichtet Bernd Pastors, Vorstandssprecher von Action Medeor. „Mit der Spende von Udo Schiefner können wir diesen Menschen in Not helfen.“