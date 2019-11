Michael-Ende-Gymnasium : Stadt will Gleisabbau auf Schulhof nicht bezahlen

St. Tönis 4500 Euro wären nötig, um das Gleis am Michael-Ende-Gymnasium zu entfernen. Die Stadt will die Kosten nicht übernehmen.

Fast mutet es wie eine persönliche Fehde an, so sehr stellt die Stadtspitze sich bei der Frage quer, wer für die Kosten aufkommt, die anfallen, wenn das Gleisbett auf dem Schulhof des Michael-Ende-Gymnasiums (MEG) in St. Tönis entfernt wird. In der Sitzung des Schulausschusses war der Schandfleck jetzt erneut Thema.