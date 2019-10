Neueröffnung : Geschäft für Hund und Halter eröffnet am Samstag in St. Tönis

Geschäft für Hund und Halter eröffnet am Samstag in St. Tönis

St. Tönis An der Hochstraße können Kunden Futter, Pflegeprodukte und Ausstattung kaufen. Die Besonderheit: der Hundekiosk mit Keksen, Pansen oder Hasenohren.

Am Samstag, 2. November, erfüllt sich für Nadine Giltges ein lang gehegter Traum: Dann eröffnet die 38-Jährige an der Hochstraße 1 ihr eigenes Geschäft: „Wuff – Das Hundeparadies“ mit allem, was das Herz von Hundehalter und Vierbeiner begehrt.

Bei ihr gibt es Futter, Produkte für die Fell- und Pfotenpflege, Hundebekleidung, Halsbänder und Leinen, Spielzeug, Näpfe und Hundebetten, für kleinere Hunde Transporttaschen. Noch etwas Besonderes hat sich Giltges für ihr Geschäft ausgedacht: einen Hundekiosk, in dem es einzelne Kekse, Pansenstücke oder Hasenohren für die Vierbeiner gibt. „Wie früher, als wir als Kind im Kiosk vor den einzelnen Süßigkeiten-Boxen standen und uns alle Sachen einzeln ausgesucht haben, soll der Hundebesitzer auch hier frei wählen und mixen können“, sagt Giltges. So könne zunächst getestet werden, ob der Hund ein Produkt möge oder vertrage, bevor man eine größere Menge einkaufe.

Die Idee zum eigenen Geschäft kam über einen Bekannten: „Dieser hatte bereits Hundeläden in Köln und auf Sylt. Da dachte ich, das ist auch was für mich“, sagt sie. Nach diesem spontanen Einfall befasste sie sich zunächst mit anderen Geschäften und deren Angebot. „Ich habe mich gefragt: Was möchte ich für mich und meinen Laden, und was eher nicht“, sagt Giltges, die viele Jahre im Einzelhandel tätig war.