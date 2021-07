Veranstaltung in St. Tönis : Gelungener Konzertauftakt des Akkordeon-Orchesters

St. Tönis Knapp 140 Besucher erlebten am Wochenende ein perfekt gelungenes Konzert des Akkordeon-Orchesters St. Tönis. Unter dem Titel „Highlights aus den 80er-Jahren“ startete der Musikverein in seine Open-Air-Saison.

Der 4. Juli wäre eigentlich der Auftakt der Open-Air-Events des Akkordeon Orchesters gewesen. Doch an diesem Tag machte das Wetter den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Zwei Stunden vor Beginn musste das Konzert wegen einer Unwetterwarnung abgesagt werden. Am Samstagabend spielte das Wetter aber mit. Der zweite Anlauf führte zur ersten Veranstaltung.

Eingerahmt von viel Grün in Form von Rasen, Bäumen und Sträuchern sowie einer vor Kopf aufgebauten Bühne hatte der Verein entsprechend der Anmeldungen Stuhlgruppen von einzeln stehenden Stühlen bis hin zu Familienreihen aufgebaut. Den Getränkeservice übernahmen die Vereinsmitglieder, die auf Handzeichen der Besucher die Wünsche aufnahmen und die Getränke in Flaschen brachten.

Den Auftakt des unter dem Titel „Highlights aus den 80er-Jahren“ stehenden Konzertes übernahm das Schwalmtaler „Acoustic Delite Trio“. Die Formation begeisterte die Besucher mit Interpretationen unterschiedlicher Songs verschiedener Stilrichtungen. Sänger Andreas Lehnen überzeugte stimmlich, egal ob es der bekannte Song „Valerie“ oder der Klassiker „Just the two of us“ war. Begleitet von Timo Brauwers an der Gitarre und Achim Buschmann am Schlagzeug, begeisterte Lehnen die Zuhörer.