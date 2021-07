Freizeitangebot in Neuss : „Nüsser Genüsse“ am 24. und 25. Juli

Neuss Auf der zweitägigen Schlemmermeile von Neuss Marketing werden elf Anbieter die Besucher mit ausgewähltem Essen und Getränken verwöhnen.

Als erste Veranstaltung nach dem corona-bedingten Lockdown hat Neuss Marketing am 24. und 25. Juli zur Open-Air-Veranstaltung „Nüsser Genüsse“ eingeladen. Am Samstag, 24. Juli, von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag, 25. Juli,, von 11 bis 18 Uhr können die Besucher bei köstlichen Speisen und erfrischenden Getränke ein entspanntes Ambiente in der Neusser Innenstadt erleben.