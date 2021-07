Wohnprojekt für obdachlose Frauen : Sprungbrett in ein neues Leben

Organisieren gemeinsam das Projekt: Constanze Schackert und Fee Kerstein. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Seit einem Jahr gibt es das Projekt für wohnungslose Frauen am Alexianerplatz. Viele Bewohnerinnen hatten Probleme mit ihren Partnern, Drogen und Alkohol. Das Projekt soll ihnen helfen, auf eigenen Beinen zu stehen.

Jetzt gerade ist erstmal ein Moment Ruhe angesagt. Später beantwortet sie gerne Fragen, aber jetzt muss Anita nochmal in sich gehen. Sie ist aufgeregt, denn sie hält gleich eine Rede zum einjährigen Geburtstag des Projekts „Wohnungslose Frauen“ in Neuss. „Das habe ich den Betreuerinnen versprochen. Und was ich verspreche, mache ich auch meistens“, sagt sie. Anita wohnt seit fast zwölf Monaten in dem Haus am Alexianerplatz. Elf Apartments hat die Stadt Neuss zusammen mit der Behindertenhilfe der St. Augustinus Gruppe dort renoviert und eingerichtet. Alle sind derzeit belegt. Von Frauen, die vorher in Notunterkünften der Stadt oder auf der Straße gelebt haben.

„Das Haus hier soll ein Schutzraum sein, in der die Frauen in Ruhe leben können“, sagt Katharina Müller. Sie ist Betreuerin in der Einrichtung und hat früher in der Notaufnahme gearbeitet. Viele der Frauen, die jetzt in der Einrichtung wohnen, kämen aus prekären Wohnverhältnissen, hätten Probleme mit Alkohol und Drogen, Mietschulden oder familiären Streit. „Dieses Klientel kenne ich aus meiner früheren Arbeit“, sagt Müller. Damals hatte sie aber keine Zeit mit den Menschen zu reden, ihnen zuzuhören. Das ist in ihrem jetzigen Job anders. „Manchmal quatschen wir einfach zwei, drei Stunden. Das hilft den Bewohnerinnen schon sehr“, sagt sie.

Info Stadt wählt die Bewohnerinnen aus Gespräche Die potenziellen Bewohnerinnen werden in der Regel vom Sozialamt der Stadt angesprochen. Viele lebten vorher bereits in den Notunterkünften der Stadt. Mittlerweile gibt es schon eine Warteliste mit Frauen, die an den Alexianerplatz ziehen wollen. Die Stadt trifft sich zudem regelmäßig mit den Leiterinnen.

Gerade quatscht niemand. Weil Anita vor dem Buffet am Ende des großen Raumes im Erdgeschoss des Hauses steht. Vor ihr Vertreter der Stadt, der Augustinus Gruppe und die Bewohnerinnen des Hauses. In der Hand der Zettel, auf dem sie die Rede geschrieben hat. „Bitte kurz Ruhe, ich möchte eben was sagen“, sagt sie und bedankt sich bei den Anwesenden. Besonders aber bei Constanze Schackert, die das Wohnprojekt zusammen mit Fee Kerstein leitet. „Ich bin froh, dass ich die Rede nicht halten musste“, sagt die. Schackert hat vorher in einem Obdachlosenheim in Krefeld gearbeitet, bringt also die Erfahrung mit, die der Augustinus Gruppe bisher fehlte. „Wohnungslose Frauen werden oft nicht wahrgenommen“, meint sie. Auf der Straße seien sie größerer Gefahr ausgesetzt als Männer, viele bleiben deshalb bei ihren Partnern, obwohl die sie misshandeln, viele Frauen seien traumatisiert. Die Apartments sollen ein Sprungbrett sein. „Alle Frauen haben eigene Mietverträge, die Zimmer haben eigene Bäder, zudem gibt es Gemeinschaftsräume und Küchen“, sagt Schackert. Die zusätzlichen Angebote der St. Augustinus Gruppe sind freiwillig. Wer Lust hat, kann sich zum Kochen mit Katharina Müller anmelden. Auch eine Nähgruppe gibt es. Grundsätzlich kann aber jede machen, was sie will. „Wir wollen einfach eine gewisse Tagesstruktur geben“, sagt Fee Kerstein.

Auch Laura hofft, ihr Leben bald wieder auf die Reihe zu bekommen. So sagt sie es selbst. Die 26-Jährige sitzt an dem Tisch am anderen Ende des Raumes, in dem Anita gerade ihre Rede beendet hat. Die Leute klatschen. Bittig hat vorher mit einer anderen Frau zusammen in der Unterkunft im Kolpinghaus gewohnt. „Da war immer viel Stress, es gab viele Polizeieinsätze“, sagt sie. Sie war die erste, die im letzten Jahr einen Besichtigungstermin bekam, die Wohnung hat sie überzeugt. „Ich wollte sofort einziehen“. Das hat geklappt.

Ja, auch am Alexianerplatz gebe es manchmal Streit unter den Bewohnerinnen, sagt Laura. Aber im Vergleich zu vorher, sei das ein himmelweiter Unterschied. Mit manchen Bewohnerinnen versteht sie sich gut, mit anderen nicht so. Wahrscheinlich normal bei elf Personen, vermutet sie. Leiterin Schackert sagt, dass es ruhiger geworden ist im Haus. Am Anfang habe es deutlich mehr Streit gegeben.

Laura möchte besser mit ihrem Geld umgehen können. Oft sei das schon zur Monatsmitte aufgebraucht. Auch dabei unterstützen die Betreuerinnen. „Am liebsten würde ich aber bald wieder arbeiten“, sagt sie. Vor einiger Zeit hat sie mal ein Praktikum in einer Werkstatt in Neuss gemacht. Das hat ihr gut gefallen.

„Das nächste Ziel ist jetzt erst einmal, dass die Frauen eine eigene Wohnung finden“, sagt Fee Kerstein. In einem halben Jahr könnte es für einige Frauen schon soweit sein. Die Verträge für die Apartments sind nämlich befristet. Im nächsten Jahr soll die nächste Gruppe einziehen. Die Wohnungssuche ist aber gar nicht so einfach. „Der Wohnungsmarkt in Neuss und Umgebung ist stark belastet“, sagt Kerstein. Nicht sicher also, dass alle Frauen auch wirklich ein neues Zuhause in der Stadt finden.