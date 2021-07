Firmengründer aus Neuss : Butlers erhält Ehrenamtspreis der Stadt Köln

Neuss/Köln Die vom Neusser Wilhelm Josten gegründete Lifestyle-Marke, die ihren Sitz in Köln hat, wird für ihr Engagement während der Corona-Pandemie geehrt. Butlers unterstützt unter anderem den Verein Tiwi Ndogo, der in Kenia Brunnen baut.

Das tat Butlers auch während der Corona-Pandemie: Anstatt die Osterware, die sich in den corona-bedingt geschlossenen Filialen befand, einzulagern, schnürten die rund 1000 Mitarbeiter in Deutschland, Österreich und der Schweiz Osterpakete und verteilten sie an hilfebedürftige Familien, soziale Organisationen und Einrichtungen.

Im zweiten Lockdown folgte die zweite Aktion. „Da Weihnachtsfeiern nicht möglich waren, beschlossen wir gemeinsam mit dem Team, erneut zu helfen“, so Wilhelm Josten. 27.000 Euro spendete Butlers an Tiwi Ndogo – einen Verein, der in Kenia Brunnen baut und von André Martens, IT-Leiter bei Butlers, seit einigen Jahren privat unterstützt wird. „Mit dem Geld haben wir seit Anfang des Jahres bereits 17 Brunnen fertiggestellt und so Tausenden von Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglicht“, erklärt Martens. Zuletzt schickte Butlers zudem rund 700.000 Mund- und Nasenmasken nach Lesbos in ein Flüchtlingscamp. Die Ehrenamtspreise überreichen unter anderem Oberbürgermeisterin Henriette Reker und der Ehrenamtspate Ralph Caspers am Sonntag, 22. August.