Alpenpark Neuss : In der Skihalle geht’s wieder auf die Abfahrtspiste

Endlich wieder Skifahren auf dem Hausberg im Alpenpark: Nach der corona-bedingten Pause hat die Skihalle wieder geöffnet. Sie folgt damit auf die Outdoor-Erlebniswelten, die bereits seit einigen Wochen wieder offen sind. Foto: Markus Rick Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Grefrath Nach den Outdoor-Erlebniswelten hat auch die Skihalle im Alpenpark Neuss wieder geöffnet. Gleich in der ersten Stunde wurde deutlich, dass die Abfahrt auf ihrem „Hausberg“ vielen gefehlt hat. Ein Besuch.

Von Hansgeorg Marzinkowski

Die Skihalle Neuss wurde 2001 als erste ihrer Art in Deutschland eröffnet. 2021 hätte dieser nach Umfragen häufigst genannte Werbeträger für die Stadt Neuss einen stattlichen Jahrestag feiern können: 20 Jahre! „Das haben wir uns ganz anders vorgestellt“, sagt die Pressechefin Pia Dörner. Denn die Skihalle, die sich längst zum Aktiv-Freizeitangebot „Alpenpark“ gemausert hat, war in den vergangenen neun Monaten wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Nachdem die Outdoor-Erlebniswelten des Alpenparks seit einigen Wochen bereits wieder geöffnet sind, zog am Freitagnachmittag auch die Skihalle nach.

Gut 20 Skifahrer nutzten gleich die erste Stunde für ihr Hobby. Mareike (36) hat zur Zeit Urlaub und sucht ohnehin das außergewöhnliche Abenteuer. Da kam ihr die Wiedereröffnung der Neusser Skihalle ganz zupass. Marian (60) hat ungeduldig warten müssen, denn er ist im Besitz einer Jahreskarte, und hat gleich zur ersten Stunde Enkel Nico (5) mitgebracht. Zu denen, die nach langer Pause die allererste Chance nutzten, gehören auch Bernd (60) und seine Tochter Anna (30) aus Viersen. Sie fahren einmal im Jahr in „normalen“ Skiurlaub und sind seit zwei Jahrzehnten Gäste der Skihalle in Neuss. „Sie haben sich extra für die Wiedereröffnung neue Skier gekauft“, verrät Bernds Ehefrau Astrid, die zusammen mit ihrem sechs Monate alten Enkel Aaron aus dem Partybereich „Viva“ mit dem schönsten Blick auf die Piste zuschaut.

Auch im nebenan liegenden Hotel „Fire & Ice“ checken zeitgleich Gäste wie das Ehepaar Baumgärtl ein. Sie wollen die nächsten Tage zum intensiven Skitraining nutzen. Das Hotel hat direkten Zugang zur Skipiste und verfügt über einen separaten Ski-Abstellraum. Von der Pisten-Lounge, in der auch das Frühstück serviert wird, hat man einen wunderschönen Blick auf die Anfängerpiste. Sie ist 100 Meter lang, während der Abfahrthang 300 Meter bietet. Beide Pisten sind in der monatelangen Pause auf ein Minimum heruntergefahren, aber nicht ganz ausgeschaltet worden. So war es jetzt möglich, sie schnell freizugeben. „Wenn wir die Pisten komplett hochfahren müssten: Das dauert etwa ein halbes Jahr und erfordert einen ungeheuren Aufwand an Energie“, erläutert Pia Dörner diese Vorgehensweise.

Mittlerweile sind auch die 250 festangestellten Mitarbeiter zurückgekehrt. Dazu kommt die gleiche Anzahl an Freiberuflern wie Skilehrer, Kletterparktrainer oder in der umfangreichen Gastronomie Beschäftigte. Denn der Aktiv-Freizeitpark bietet neben der Skihalle auch einen Outdoor-Kletterpark, Fun-Fussball und Almgolf an. Das 2010 eröffnete Hotel Fire & Ice mit 79 Zimmern wurde 2018 um 22 komfortable Baum-Chalets erweitert. Das klingt nach Premium-Abenteuer, erfordert aber besonderen Service-Aufwand.