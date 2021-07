Kultveranstaltung im Innenhafen : Drachenboot-Fun-Regatta fällt dieses Jahr aus

Duisburg Das werden sicher viele bedauern: Die beliebte Veranstaltung wird in diesem Sommer nicht mehr stattfinden können. Der Termin für eine Neuauflage im nächsten Jahr steht aber schon fest.

Die diesjährige Drachenboot-Fun-Regatta, die Jahr für Jahr tausende Besucherinnen und Besucher aus Duisburg und der Region in den Duisburger Innenhafen lockt, muss in diesem Jahr abgesagt werden. Das teilte am Freitag der Veranstalter Duisburg Kontor mit.