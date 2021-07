Musikverein in St. Tönis : Akkordeon-Orchester bietet nach den Sommerferien neue Kurse an

Das Akkordeon-Orchester St. Tönis bietet ab September neue Kurse an. Ansprechpartnerin ist Michaela Bürks (re.). Foto: Wolfgang Kaiser

St. Tönis Im September starten zahlreiche Angebote, neben dem Akkordeon hat der Verein Mundharmonika und Schlagzeug im Angebot. Anmeldungen sind jetzt möglich.

Das Akkordeon-Orchester 1957 St. Tönis plant neue Gruppen- und Einzelangebote, die im September beginnen sollen. Vom Anfänger über Einsteiger bis zu Könnern – alle sind willkommen, wirbt der Verein.

Babys und Kleinkinder bis vier Jahre mit einer Begleitperson kommen im „Musikgarten“ mit Musik in Berührung. Angeregt werden bewusstes Hören, Singen, Fühlen und Tanzen ohne Leistungsdruck. Der Baby-Musikgarten richtet sich an Neugeborene bis etwa 18 Monate (30 Minuten/Woche), der Musikgarten 1 an Kleinkinder von 18 Monate bis etwa drei Jahre (30 Minuten/Woche) und der Musikgarten 2 an für Kinder von drei bis etwa vier Jahre (45 Minuten/Woche). Die Gruppen sind ausgelegt für fünf bis zehn Kinder.

Mit etwa vier Jahren können Kinder die musikalische Früherziehung ohne Begleitperson besuchen. Je nach Entwicklungsstand wird die Musik durch die Bewegung, im Tanzen und Singen, beim Trommeln, im Hören und Lauschen sowie über das Experimentieren an Instrumenten erlebt. Obwohl die Kursangebote aufeinander aufbauen, ist ein Einstieg in jeder Stufe ohne Vorkenntnisse möglich. Gruppengröße: fünf bis zwölf Kinder (45 Minuten).

Ab dem Alter von fünf Jahren können Kinder beim Akkordeon-Orchester die Melodica erlernen – ein Blasinstrument mit Klaviertastatur, das sich als Vorinstrument für Tasteninstrumente eignet. Das Instrument ist wegen seiner fixierten Tonhöhe und den kinderfreundlichen Maßen das ideale Einstiegsinstrument für schnelle Lernerfolge mit kleinem Anspruch an die Motorik. Außerdem ist die Melodica sehr robust. In der Regel wird dieser Unterricht in Kleingruppen für ein Jahr angeboten (Dauer: je 45 Minuten).

Im Kurs „Akkordeon für alle“ haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Möglichkeit, das Akkordeonspiel zu lernen. Der Unterricht findet in Kleingruppen oder als Einzelunterricht statt. Das Spielen in einem Orchester ist je nach Leistungsstand jederzeit möglich (Dauer: 45 Minuten).

Ab etwa sechs Jahren ist der Einstieg in die Mundharmonika-Gruppe möglich, nach oben gibt es keine Altersbeschränkung. Für Erwachsene können auch in der Mundharmonika-Gruppe „Antonius Harmonists“ mitspielen. Das Akkordeon-Orchester bietet nach längerer Pause zudem wieder Schlagzeugunterricht an. Die Dauer dieses Unterrichts erfolgt nach Absprache.

Der Musiksalon richtet sich an Interessierte ab 50 Jahren. Im Einzelunterricht oder kleinen Gruppen werden Spielkünste beim Akkordeon aufgefrischt, erworben, vertieft oder ausgebaut. Beidhändiges Spielen und regelmäßige Treffen mit Gleichgesinnten stehen hier im Vordergrund. Alle Angebote werden im Vereinsheim an der Corneliusstraße 25b durchgeführt.

Kontakt Michaela Bürcks, Ruf 02151 797293, E-Mail 2vorsitzende@­akkordeon-orchester-1957.de. Näheres: www.akkordeon-orchester-st-toenis.de.

(RP)