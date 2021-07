Hochwasser in Düsseldorf : Open-Air-Kino muss geplanten Start am Donnerstag verschieben

Die Abbauarbeiten haben schon begonnen. Foto: Wolfgang Harste

Düsseldorf Mit der Preview „Der Rausch“ sollte am Donnerstagabend eigentlich das Sommer-Event starten, doch das Gelände wird voraussichtlich am Wochenende vom Hochwasser getroffen. Wie es nun weitergeht und was mit den Tickets passiert.

Wegen der aktuellen Hochwasserprognosen für den Rhein verschiebt das Open-Air-Kino am Robert-Lehr-Ufer seinen Start um fast eine Woche auf den kommenden Mittwoch. Mit der Preview „Der Rausch“ Kostenpflichtiger Inhalt sollte das Programm eigentlich an diesem Donnerstagabend beginnen, aber das Gelände wird voraussichtlich ab Freitag oder Samstag vom Hochwasser betroffen sein.

„Wir müssen damit rechnen, dass die Fläche des Kinos bis zu 30 Zentimeter überflutet wird“, erklärte Veranstalter D.Live am Donnerstagmittag. „Wir haben bereits mit dem notwendigen Rückbau des Kinos begonnen.“ Man gehe davon aus, dass sowohl die Leinwand als auch die Tribünenanlage auf dem Gelände verbleiben können.

Nach dem gegenwärtigen Prognosestand hofft der Veranstalter, dass am Samstag der höchste Pegelstand erreicht wird. Wenn der Wasserstand danach rasch absinke, wolle man bereits am Sonntag die Reinigungsmaßnahmen und technischen Prüfungen des Kinos beginnen und dann mit dem Wiederaufbau starten. Am kommenden Mittwoch, 21. Juli, soll voraussichtlich die erst Vorstellung sein, wenn es der Rheinpegel dann zulässt.