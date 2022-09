Große Veranstaltung am Sonntag : Die neue Apfelkönigin wird beim Apfelfest in Vorst präsentiert

Vorst Beim Apfelfest in Vorst lautet das Motto am kommenden Sonntag „Rund um den Apfel“. Außerdem wird bekannt gegeben, wer Tönisvorsts neue Apfelkönigin wird.

Eine Jury mit Vertretern aus Stadtverwaltung, Landwirtschaft und Presse hat jetzt im Vorster Kulturcafé Papperlapapp aus zwei Bewerberinnen die neue Apfelkönigin ausgewählt. Wer es ist, ist noch streng geheim. Die Nachfolgerin von Apfelkönigin Melanie I. (Becker), die schon seit 2017 im Amt ist, wird am kommenden Sonntag, 25. September, auf dem Apfelfest in Vorst präsentiert.

Die Interessengemeinschaft „Vorst aktiv“ lädt zum Apfelfest mit verkaufsoffenem Sonntag ein. Das Motto des bunten Tages lautet „Rund um den Apfel“. Von 11 bis 19.30 Uhr präsentieren sich mehr als 40 Stände mit Ausstellern aus Tönisvorst , Willich , Krefeld und Wachtendonk. Der Vorster Landwirt Klaus Fruhen wird wieder ein großes Angebot an frischem Obst und Gemüse mitbringen. Außerdem bieten die Ausstellenden Dekoratives, Nützliches, Informatives, Sportliches, Verwöhn-Produkte und Accessoires für Haus und Garten. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm erwartet die Gäste: Musik, Unternehmerpräsentationen, Interviews und Aufführungen des katholischen Kindergartens und der Vorster Grundschule . Das Highlight: Ab 17.30 Uhr spielt auf der Bühne am Marktplatz die Partyband „Dolce Vita“. Die ortsansässige Theatergruppe „Salz & Pfeffer“ führt um 12.30 und 15.30 Uhr ein Stück für Kinder auf. Die Vorster Feuerwehr veranstaltet ihren Tag der offenen Tür mit Vorführungen.

Die örtliche Gastronomie will die Gäste verwöhnen, zusätzlich locken an einigen Ständen süße und herzhafte Häppchen und auch größere Gerichte, Kaffee und Kuchen und vieles andere mehr. Der Teigscheich backt Crêpes, andernorts gibt es Flammkuchen. Wer dem Apfel treu bleiben will, der könnte die legendäre Apfelbratwurst probieren: Der Vorster Fleischsommelier Markus Helbig hat sie selbst kreiert und bietet sie am Stand der Landfleischerei Helbig an.