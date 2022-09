Multifunktionsfläche in Vorst : Längere Öffnungszeiten für die Rad-Anlage

Info

Die CDU beantragte die Verwaltung zu prüfen, inwieweit eine Multifunktionsfläche wie an der Gerkeswiese in Vorst auch in St. Tönis umgesetzt werden kann und welche Förderprogramme infrage kämen. Jörg Friedenberg hält den von der CDU vorgeschlagenen Standort hinter der Rosentalhalle für geeignet. Er findet es auch gut, dass wie in Vorst auch hier eine Jugendfreizeiteinrichtung in unmittelbarer Nähe ist. Die Jugendlichen dort sollten von Anfang an in die Planungen mit einbezogen werden. Alle Fraktionen begrüßten es, in St. Tönis an dem vorgeschlagenen Standort eine Multifunktionsfläche zu schaffen.