GdG Kempen-Tönisvorst : Neue Messdiener in St. Tönis

Penelope Cames (links vorne) und Greatness Adams wurden von Kaplan Markus Terporten in die Messdienergemeinschaft aufgenommen. Foto: GdG Kempen-Tönisvorst

St. Tönis Dienst für den Menschen, zum Lob Gottes: Zwei neu Messdiener wurden jetzt in die Messdienerschaft von St. Cornelius in St. Tönis aufgenommen.

Zwei neue Messdiener konnte Kaplan Markus Terporten jetzt bei der heiligen Messe in St. Cornelius begrüßen. Penelope Cames und Greatness Adams gehören ab sofort der Messdienergemeinschaft der katholischen Pfarre von St. Tönis an. „Ihr tut stellvertretend für alle Menschen, die sich hier in der Kirche versammeln, einen großen Dienst am Altar“, sagte der Kaplan zu den beiden Neunjährigen. „Ihr tut den Dienst für die Menschen und zum Lob Gottes.“ Nach der Segnung übergab der Kaplan den beiden Neulingen die Ministranten-Plakette, die alle Messdiener und Messdienerinnen tragen.

Insgesamt sind in der Pfarrgemeinde St. Cornelius derzeit 48 Messdiener und Messdienerinnen zwischen neun und 28 Jahren aktiv. Sie treffen sich zum Gruppennachmittag regelmäßig im Marienheim, feiern Feste wie Karneval und unternehmen viermal im Jahr einen Ausflug. „Der nächste Ausflug führt uns in die Kletterkirche nach Mönchengladbach“, erzählt Aga Wagner, die für die Messdienerarbeit in der Gemeinde zuständig ist. Einmal im Jahr geht es übers Wochenende auf Messdienerfahrt.

Wer sich für die Arbeit interessiert, kann sich per E-Mail bei der Koordinatorin unter wagner.agnieszka@gmx.de melden. Agnieszka Wagner ist auch für die Sternsingeraktion in St. Tönis zuständig. Neue Sternenträger und -trägerinnen ab sieben Jahren sind immer willkommen und können sich ebenfalls per E-Mail melden.

(RP)