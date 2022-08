An Querungshilfe von Motorrad angefahren : Radfahrerin verletzt sich bei Unfall

Bei dem Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Symbolfoto Foto: dpa/Carsten Rehder

Tönisvorst Eine Radfahrerin (36) aus Tönisvorst ist am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr bei einem Unfall in St. Tönis leicht verletzt worden. Sie war mit ihrem Fahrrad auf der Vorster Straße unterwegs und wollte den Südring in Richtung Kehner Weg überqueren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dort gebe es eine Querungshilfe, so die Polizei. Doch eine Querungshilfe sei nicht gleichbedeutend mit einem Zebrastreifen. Wer dort die Straße überqueren wolle, müsse warten, bis die Straße frei sei: „Zusätzlich werden Radfahrende durch ein Schild darauf aufmerksam gemacht, dass sie an dieser Stelle absteigen müssen, um die Straße zu überqueren.“