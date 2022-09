After-Work-Party am 23. September : Den Feierabend in der St. Töniser Innenstadt genießen

Den Feierabend in der St. Töniser Innenstadt genießen

After-Work-Party am 23. September

Der Rathausplatz in St. Tönis eignet sich hervorragend für Veranstaltungen. Zuletzt fand dort im August der „Summer-Move“ der Prinzengarde statt. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Der Verein „St. Tönis erleben“ veranstaltet am Freitag, 23. September, eine After-Work-Party. Viele Geschäfte haben bis 21 Uhr geöffnet, es gibt Livemusik, eine Weinbar und Food-Trucks.

„Es soll ein zwangloses Treffen nach der Arbeit werden, ein kleines, aber feines Event, um die Innenstadt mal wieder zu beleben und allen etwas zu bieten“, sagt Nico Liebscher vom Verein „St. Tönis erleben“. Die Intention der After-Work-Party in der St. Töniser Innenstadt am Freitag, 23. September: entspannt und gemütlich den Feierabend bei Kulinarischem und einem Glas Wein genießen, stressfrei durch die Geschäfte bummeln und Freunde treffen.

Zentrum des Geschehens werden der Rathausplatz und die Hochstraße sein, die in St. Tönis die Fußgängerzone bildet. Einige Einzelhändler werden mit kleinen Aktionen, Rabatten und Überraschungen ihre Kunden begrüßen. Harry Klupsch, allen bekannt als Trecker Harry, wird wieder mit seiner Gitarre vor Ort sein und mit Gesang und Klang für den musikalischen Rahmen sorgen. Er sammelt bei seinen Auftritten immer für den guten Zweck, seine Einnahmen kommen stets lokalen Projekten und Vereinen zugute.

Die St. Töniser Tanzschule „Studio Danza“ wird diesmal ein kleines Programm bieten. Hunger und Durst soll auch niemand verspüren müssen. Dafür sorgt die St. Töniser Gastronomie und: Das „Esswerk“ und der „Teigscheich“ werden mit Kulinarischem vor Ort sein. Die Weinbar „de Cassan“ aus Uerdingen, den Tönisvorstern bereits von vergangenen Festen in St. Tönis bekannt, bietet an ihrem Stand diverse edle Tropfen an.