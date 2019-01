Tag des deutschen Apfels: Der Apfel ist die beliebteste Obstsorte

Apfelkönigin Melanie Becker mit einem Korb Elstar, der in Deutschland am meisten verkauften Apfelsorte; sie besuchte gestern Rudolf Steves vom St. Töniser Obsthof, der zehn Hektar bewirtschaftet und die Ernte selbst vermarktet. Foto: Norbert Prümen (nop)

St. Tönis Morgen, am 11. Januar, ist der Tag des deutschen Apfels. Für die Tönisvorster Apfelkönigin Melanie I. ist dagegen jeder Tag ein Apfeltag. Wir trafen sie auf dem St. Töniser Obsthof von Rudolf Steves.

Morgen ist Tag des deutschen Apfels. Seit neun Jahren widmet der Bundesverband Erzeugerorganisationen Obst in Bonn dem Apfel am 11. Januar einen eigenen Feiertag. In diesem Jahr wird der Verband 30.000 Äpfel in den Intercity-Zügen der Deutschen Bahn verteilen. Ein netter Zug, aber weit an Tönisvorst vorbei. Werbung für Äpfel muss man hier vor Ort nicht machen, schließlich gibt es mit Melanie I. eine Tönisvorster Apfelkönigin und eine Vielzahl von Obstplantagen mit Hofverkauf – wie zum Beispiel im St. Töniser Obsthof, wo wir gestern die Apfelkönigin treffen konnten.