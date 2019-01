Neujahrskonzert des Stadtkulturbundes: Prickelnd wie Champagner

Tönisvorst Die „Französische Kammerphilharmonie“ entfachte ein Feuerwerk der guten Laune bei zwei Neujahrskonzerten in der Apfelstadt. Damit startete der Stadtkulturbund Tönisvorst im Forum Corneliusfeld erfolgreich ins neue Jahr.

Es ist längst eine liebgewordene Tradition, auch in Tönisvorst das neue Jahr mit klassischer Musik zu beginnen. Diesmal hatte der Stadtkulturbund die „Französische Kammerphilharmonie“ verpflichtet. Unter dem Motto „Vom Eiffelturm zum Moulin Rouge“ versetzte das aus überwiegend jungen und internationalen Musikerinnen und Musikern zusammengesetzte Ensemble unter seinem Dirigenten Philip van Buren das Publikum in gleich zwei Neujahrskonzerten im Forum Corneliusfeld in St. Tönis in eine beschwingte und prickelnde Champagnerlaune.