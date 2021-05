Regenbogenflagge in St. Tönis : Ein Zeichen für die Vielfalt

Tönisvorst Vor dem Rathaus in St. Tönis wehte am Montag die Regenbogenfahne im Wind. Sie steht für Aufbruch und Frieden und gilt als Zeichen von Toleranz, Vielfalt und Hoffnung. Seit 2005 ist der 17. Mai der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie.

An diesem Datum soll auf die Diskriminierung von Menschen hingewiesen werden, die in ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Geschlechtsidentität nicht der Heteronormativität entsprechen. Den Antrag, am 17. Mai an städtischen Standorten in Tönisvorst die Regenbogenflagge zu hissen, hatten die Grünen gestellt, die die einhellige Zustimmung der anderen Fraktionen erhielten.