Surfer Marco Lufen dreht Video in Brasilien: Video auf den Wellen

Surfer Marco Lufen dreht Video in Brasilien

Marco Lufen in Aktion vor der Küste Brasiliens. Foto: CCfilms

Tönisvorst Profisurfer Marco Lufen hat in Brasilien ein spektakuläres Imagevideo zum Windsurfen gedreht. Es zeigt den Tönisvorster gemeinsam mit dem Franzosen Adrien Bosson auf den Brettern, die für die beiden die Welt bedeuten.

Für Marco Lufen hat das Jahr 2019 ziemlich beschaulich angefangen. Der Profisurfer ist vor einigen Tagen erst wieder zurück in seine Heimat nach Tönisvorst gekommen, um dort Kraft zu tanken und sich auf die kommende Saison vorzubereiten. Die Ruhe war für den 25-Jährigen auch notwendig: Drei intensive Wochen Trainingslager in Brasilien stecken ihm in den Knochen. In Jericoacoara im Norden des Landes stand er gemeinsam mit dem Franzosen Adrien Bosson auf dem Board, das für die beiden ein gehöriges Stück ihrer Weltbedeutet. Begleitet hat sie dabei ein professionelles Videoteam, das österreichische Unternehmen CC Films. Herausgekommen ist ein spektakuläres Video, das ganz ohne Worte auskommt und stattdessen auf ruhige Musik, Farbenvielfalt, die Schönheit des Sportes auf dem Wasser und natürlich viele spektakuläre Sprünge der Freestyle-Surfer zeigt.

„Ziel des Videos soll sein zu zeigen, dass wir Surfer zwar Konkurrenten, aber letztlich auch Freunde sind“, erzählt Marco Lufen. So gibt es Ausschnitte der beiden zu sehen, wo sie gemeinsam mit einem Dünenbuggy unterwegs sind oder am Strand gemeinsam ihre Boards vorbereiten. Gedreht wurde dabei fast drei Wochen am Stück, Tag für Tag. „Wir haben dabei vor allem in der Blauen Stunde früh am Morgen oder in den Abendstunden gedreht, wo die Farben besonders intensiv zur Geltung kommen“, schildert Lufen.

Foto: Schöffel/Sebastian Schöffel 5 Bilder Marco Lufen, Windsurfer aus Tönisvorst

Er selbst hatte die Idee zu dem Film entwickelt, gemeinsam mit Filmemacher Christian hatten die beiden dann den Weiterdreh geschaffen, Surfen als Teamsport zu präsentieren. Und als er seinen Sponsoren davon berichtete, waren auch diese begeistert. Herausgekommen ist ein zweieinhalb Minuten langer Clip mit dem Namen „Obrigado Brazil“, zu deutsch „Danke, Brasilien“, der ab sofort im Internet zu sehen ist - unter anderem auch bei rp-online.de/krefeld.