Tönisvorst: Datenschutz erschwert Online-Rathaus

Im Erdgeschoss des Rathauses an der Bahnstraße in St. Tönis ist der Bürgerservice zu finden. Wer ihn nutzen will, muss ihn persönlich aufsuchen. Per Mausklick kommt noch niemand ins Rathaus. Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

Tönisvorst „Digitalisierung der Verwaltung“ ist das große Thema im Hauptausschuss des Tönisvorster Stadtrates am 10. Januar. FDP- und CDU-Fraktion werden dazu die Initiative ergreifen, konkrete Entscheidungen gibt es aber nicht.

Der Hauptausschuss kommt zu seiner ersten Sitzung im neuen Jahr am Donnerstag, 10. Januar, um 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses an der Hochstraße 20 a in St. Tönis zusammen. In der Sitzung geht es auch um die Haushaltssatzung für das Jahr 2019.

Mögen das manche für Science Fiction halten, soll das Online-Rathaus schneller Wirklichkeit werden als mancher Flughafen eröffnet wird. denn die Bundesregierung will nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) allen öffentlichen Verwaltungen, auch den Kommunen, vorschreiben, bis zum 31. Dezember 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch online anzubieten. Michael Landskron, Vorsitzender der Jungen Union Tönisvorst, nennt das in seinem Papier „Per Mausklick ins Rathaus.“

Während die Kreisverwaltung in Viersen bereits auf dem Wege ist und erste Leistungen online anbietet, ist die Verwaltung in Tönisvorst weit zögerlicher. Zum FDP-Antrag führt die Verwaltung aus, die Verwaltung habe sich bereits an einigen Stellen auf den Weg gemacht, „die Schnittstellen zum Bürger elektronisch zu unterstützen“ – was auch immer das heißen mag, Zwar erinnert der Bürgerservice bereits heute an den Ablauf von Ausweisdokumenten – aber postalisch. „Um diesen Vorgang sinnvoll und mit vertretbarem Aufwand auf elektronischen Schriftverkehr umzustellen“, bedarf es aus Sicht der Verwaltung einer „ganzheitlichen Herangehensweise“. Gemeint ist damit vor allem der Datenschutz, der mit der EU-Datenschutzgrundverordnung noch einmal deutlich verschärft wurde. Dort werde eine explizit „auf den Verwendungszweck ausgerichtete Zustimmung zur Verwendung der Daten“ verlangt. Eine pauschale Zustimmung zur Verwendung der E-Mail für nicht im Vorhinein klar definierte Zwecke sei daher nicht zulässig. Weiter argumentiert die Verwaltung, der Aufwand, sich für jeden Einzelfall eine schriftliche Zustimmung zur Verwendung der Daten einzuholen und beispielsweise in gesonderten Listen zu erfassen, scheine unverhältnismäßig. Der ganzheitliche Ansatz setze ein Fachverfahren voraus, das eine solche Serviceleistung automatisieren soll und die elektronische Zustimmung des Bürgers beinhaltet. Klingt kompliziert, ist es auch. Und es wird noch komplexer: Wegen der übergreifenden Vernetzung von Verwaltungsdiensten (interkommunal/Kreis/Land) „machen hier Eigenlösungen nur auf die Stadt Tönisvorst bezogen dauerhaft keinen Sinn.“