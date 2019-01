St. Tönis: Die Sternsinger sammeln für arme Kinder

St. Tönis Die Jungen und Mädchen sind sehr engagiert für die gute Sache. Manchmal gibt es auch etwas Süßes.

„Das ist eine gute Sache, ich freue mich darauf“, sagt der elfjährige Jakob, der seit dem vierten Schuljahr Messdiener ist und derzeit in die Klasse 6b der Mülhausener Liebfrauenschule geht. In den nächsten Tagen sieht man ihn mit seinen Freunden häufiger am Hoteser Weg in St. Tönis, dann ist Jakob als „Caspar“ unterwegs. Es ist einer von 104 Sternsingern der katholischen St. Töniser Pfarrgemeinde St. Cornelius. Gestern wurden die jungen Leute, darunter viele Messdiener oder kommende Kommunionkinder, auf den Weg geschickt.

Jakob und sein gleichaltriger Freund Raphael, der diesmal der „Melchior“ ist, warteten bei der Aussendung in der katholischen Pfarrkirche auf „Balthasar“. „Kann sein, dass der noch mit seiner Familie in Urlaub ist“, meinte Jakob, der mit seinen Jungs am Wochenende beginnen will. Er erinnert sich an seinen Einsatz in den vergangenen Jahren: „Nach unserem Segen gab es nicht nur was in die Sammelbüchse, sondern wir bekamen auch oft was Süßes.“ „Einmal sogar einen Zeichenblock mit Malstiften“, ergänzt Raphael.