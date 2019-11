Konzert : Akkordeon-Orchester St. Tönis entführte Gäste ans Mittelmeer

St. Tönis Beim Betreten des weitläufigen Forums Corneliusfeld in St. Tönis hatte der Besucher beinahe den Eindruck, in eine überdimensionale Familienfeier geraten zu sein.

Alle Tische waren besetzt, jeder schien jeden zu kennen, und die meisten hatten sich bereits am Buffet mit Getränken und Speisen versorgt. Mit einiger Mühe konnte sich der Vorsitzende des Akkordeon-Orchesters St. Tönis Ruhe verschaffen, doch von da an war die Aufmerksamkeit für die teils sehr umfangreichen Darbietungen ungebrochen, und auch das freundliche Bedienungspersonal verhielt sich vorbildlich ruhig.

Die zehn Mitglieder des Ensembles „AkkZente“ spielten – passend zur Thematik ihrer sorgsam gewählten Vorträge – in farbenprächtigen spanischen Trachten. An anspruchsvollere Literatur wagte sich (mit überzeugendem Ergebnis) die Gruppe „StAKKato“ – sie besteht aus 19 Musikern und ist das ehemalige Stammorchester. Mitreißend gelang vor allem „Rojo TangoMus“ mit stilsicherer Klavierbegleitung des Arrangeurs Hans-Günther Kölz.

Neun ältere Herren bilden als „Antonius Harmonists“ die Mundharmonika-Gruppe, die mit „Funicoli, Funicolà“ oder Udo Jürgens’ „Spanischem Wein“ die Gäste zum Mitsingen animierte. Bei Letzterem spielte die aus Trossingen, der „Hohner-Stadt“, stammende Kathrin Gass mit, die im Jahr 2001 beim „World-Harmonica-Festival“ den ersten Preis in der Kategorie „Solo chromatisch mit Pflichtstück“ errang. Ihr außerordentliches Können zeigte die bescheiden wirkenden Künstlerin in halsbrecherisch schwierigen Solostücken – makellos und einfühlsam am Flügel sekundiert von Komponist und Pianist Hans-Günther Kölz, der am Trossinger Hohner-Konservatorium dem Studiengang Jazz und Popularmusik vorsteht. Großer Applaus war den beiden Ausnahmemusikern sicher, und auch Moderatorin Martina Bialas, die humorvoll und schlagfertig durch den Abend führte, war restlos angetan.