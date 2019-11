Tönisvorst : Wechsel im Beirat von Action Medeor

Vorst/Berlin Einstimmig wurde Ute Teichert als Nachfolgerin von Stefan Glimm zur neuen Vorsitzenden gewählt.

In der Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin ist in diesen Tagen der Beirat des Medikamentenhilfswerks Action Medeor aus Vorst zusammengekommen. Auf Einladung des Kreis Viersener SPD-Bundestagsabgeordneten Udo Schiefner, selbst Mitglied im Action-Medeor-Beirat, traf sich das Gremium gleich neben dem Deutschen Bundestag im ehemaligen Reichspräsidentenpalais, wo die Parlamentarische Gesellschaft ihre Räume hat.