Förderbescheid : Neuer Außenbereich für „Wohnzimmer“

Vorst Die Bezirksregierung Düsseldorf unterstützt den Vorster Jugendtreff finanziell: Fördergeld in Höhe von fast 340.000 Euro fließt in die Neugestaltung der Außenanlage. Im kommenden Jahr sollen die Arbeiten beginnen.

„Hier ist wirklich Bedarf“, sagt Birgitta Radermacher. Dabei umschließt die Regierungspräsidentin mit einer Armbewegung die Fläche, auf der sie gerade steht. Harter Asphaltboden, auf dem zwei Metallfußballtore montiert sind. Eine mit Graffiti beschmierte Blechfront, hinter der sich Fahrradabstellplätze und eine Bushaltestelle verbergen. Dazu ein Verteilerkasten in Sachen Telekommunikation, der mitten in der Landschaft parkt. Ein einsamer Basketballkorb ragt am Rand in die Höhe. Das Außengelände des Vorster Jugendtreffs „Das Wohnzimmer“ punktet nicht mit Attraktivität. Aber das wird sich ändern.