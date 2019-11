Tönisberg : Zechen-Campus: Förderverein hat aufgegeben

Tönisvorst Der Förderverein Niederberg wird sich auflösen. Das Hauptziel des Vereins sei aber erreicht worden.

(rei) Die Enttäuschung ist Peter Kunz immer noch anzumerken. Sein Plan, auf dem Gelände der ehemaligen Zeche auf dem Wartsberg in Tönisberg noch etwas retten zu können von der Bergbautradition, lässt sich auf absehbare Zeit nicht verwirklichen. Kunz und seine zuletzt 49 Mitstreiter vom „Förderverein Niederberg“ haben aufgegeben. Bereits am 20. September hat Verein bei seiner letzten Mitgliederversammlung seine Auflösung beschlossen. Das Hauptziel habe man erreicht, so Kunz am Mittwoch im Gespräch mit unserer Zeitung: Der Förderturm und die anderen unter Denkmalschutz stehenden Gebäude bleiben erhalten.