Verkehrsbefragung: Stadt verschickt noch mal Fragen zu Verkehrsnutzung

Burg / Höhscheid /Mitte Weil bei einer ersten Befragung zu wenige Bürger in Burg / Höhshceid und Mitte geantwortet haben, verschickt die Stadt jetzt noch einmal Fragebögen zum Mobilitätsverhalten an 2000 Haushalte.

Rund 2000 Haushalte in den Stadtbezirken Burg / Höhscheid und Mitte werden Anfang Januar Post aus dem Rathaus erhalten. Der Grund ist eine Befragung zum Mobilitätsverhalten, die die Stadt bereits im November durchgeführt hatte, an der sich in den besagten Stadtteilen aber zu wenige Bürger beteiligten.

Im November hatten 9000 Haushalte die Unterlagen erhalten. Als Querschnitt aus der Bevölkerung waren die Bürger gebeten worden, ihr Verkehrsverhalten an einem Stichtag Ende November aufzuschreiben. Doch während viele der Befragten die Antworten mittlerweile zurückgesandt haben, ließ die Beteiligung in Burg / Höhscheid sowie Mitte offenbar zu wünschen übrig. Darum soll nun zwischen dem 7. und 11. Januar die Nacherhebung raus gehen, bei der die Adressaten ersucht werden, ihr Mobilitätsverhalten am 15. oder 17. Januar zu dokumentieren. Anschließend sollen die Unterlagen zurückgeschickt werden. Parallel sind Antworten online beziehungsweise am Telefon möglich. Die Daten werden vertraulich behandelt.