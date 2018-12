Haan Erst rammt der Mercedes die Werbetafel auf dem KFC-Parkplatz, dann brennt er aus. Die Insassen flüchten sich erst ins Schnellrestaurant, verschwinden dann aber unerkannt. Der zweite Fluchtwagen wird später verlassen aufgefunden.

Die beiden männlichen Insassen flüchteten zunächst in das Schnellrestaurant, in dem sie offenbar telefonierten und Unterstützung organisierten. Denn kurz darauf erschien ein weiterer Mercedes an der Unfallstelle, der von einer männlichen Person gefahren wurde und nahm die beiden Männer auf. Mit dem Auto flüchtete das Trio anschließend in zunächst unbekannte Richtung.