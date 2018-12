Bergische Symphoniker: Hoher Pulsschlag vor dem Einsatz

Remscheid Peter Kett hat das Vorspiel für eine Stelle als Trompeter bei den Bergischen Symphonikern gewonnen. Auf dieses Ziel hat er lange hingelebt.

Als Student an der Musikhochschule in Frankfurt gab es nur ein Ziel: am Ende des Studiums zu Probespielen eingeladen zu werden und eines zu gewinnen. Das wünschte sich auch Kett. Von Anfang an. Für dieses Ziel hat er geübt, geübt und geübt. „Ich habe vergessen zu leben“, sagt er rückblickend. Sechs bis acht Stunden am Tag proben. Feilen am Klang. Einstudieren von Solostellen in der klassischen Literatur. Jazz-Trompete kam für ihn nicht in Frage. Der klassischen Trompete gehörte sein Herz. Schon als kleiner Junge in seiner ungarischen Heimatstadt. Auch dort kannte er das Wort Freizeit nicht. Seine einzigen freien Stunden in der Woche, in denen es weder Schule noch Musikunterricht gab, war der Sonntagnachmittag. „Mein Lehrer war wahnsinnig streng, aber ich verdanke ihm alles“, sagt Kett heute.