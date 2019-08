Brand mit Todesfolge : Polizei schließt Fremdverschulden bei Brand aus

(uwv) Der 63-jährige Mann, der am frühen Mittwochmorgen bei einem Brand in einem Einfamilienhaus an der Neuenhofer Straße in Höhscheid ums Leben kam, ist vermutlich durch deine Rauchgasvergiftung gestorben. Dies habe eine Obduktion am Donnerstag ergeben. Die Polizei vermutet, dass der Mann beim Rauchen auf einer Sitzgelegenheit eingeschlafen sei und sich so das Feuer entzünden konnte. „Es gibt keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden“, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion.