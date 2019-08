Stadtteil stärken : „Wald-Arbeiter“ ziehen an einem Strang

Solingen-Wald Eine Gruppe ehrenamtlich tätiger Walder will den Stadtteil stärken. Stadtteilmanager soll schnell installiert werden.

Konkret wird zunächst ein erfahrener Stadtteilmanager gefordert, der für Walder Projekte Fördertöpfe akquiriert und die notwendigen Prozesse bündelt. „Die Finanzierung muss in den städtischen Haushalt 2020 aufgenommen werden“, erklärten am Donnerstag im ehemaligen Walder Rathaus die „Wald-Arbeiter“. Dahinter stehen 13 Personen: Der Unternehmer Horst Gabriel (Emde GmbH), der Schulleiter der Friedrich-Albert-Lange-Schule, Peter Wirtz, Rainer Francke (Werbering), Guido Rohn (Förderverein Jahnkampfbahn), Wolfgang Klauke (Bürgerverein), Florian Müller (Die 2 Immobilien), Pfarrer Bernd Reinzhagen, Hartmut Lemmer (Förderverein Ittertal), Prof. Dr. Lutz Becker (Hochschule Fresenius), Dr. Hans-Joachim Müller Stöver (Denkmalstiftung) sowie Frederick Meissner und Bianca Sevenig von B.druckt/Kreativwerkstatt und der Geschäftsführer des Junkerwerks, Alexander Linder. „Wir sind keine abgehobenen Vögel, sondern im wahrsten Sinne des Wortes Wald-Arbeiter“, betont Horst Gabriel.

Stadtteil Wald befindet sich im Umbruch. Mehr als in jedem anderen Stadtteil wurden in dem Stadtteil städtische Einsparzwänge durch ehrenamtliches Engagement kompensiert. Dazu gehörten die Rettung des Freibades und der Eislaufbahn Ittertal, der Erhalt und die Modernisierung des Walder Stadions, Betrieb einer Jugendbücherei an der FALS und die Theatertage.

Ein Gegenpol zur Politik wollen die 13 engagierten Walder nicht sein. „Wir wollen den Stadtteil in die Zukunft ausrichten“, sagt Rainer Francke. Für Dr. Hans-Joachim Müller-Stöver, früher einst Bezirksvorsteher in Wald, ist eine „intelligente Verknüpfung von Gewerbe und Wohnraum“ in Wald wichtig. Das Grossmann-Gelände und das Hagus-Gelände fallen ihm hier ein, stadtnaher Wohnraum lasse sich zudem in Henshauser Feld schaffen. Es geht darum, neue Arbeitsplätze anzusiedeln, um Arbeitsplatzverluste der Vergangenheit (Krups, Rautenbach, Grossmann) zu kompensieren. „Wo Leute wohnen, da kaufen sie auch ein“, weiß Müller-Stöver.