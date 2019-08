Streifzug durch Ohligs : Rekordbeteiligung beim vierten Kneipentag

Foto: dpa/Angelika Warmuth

Solingen Als sich Hans Gerd Frambach jüngst mit rosafarbenem Werbematerial zu einem Ohligser Gastronom aufmachte, sprachen ihn gleich Passanten an: „Kommt jetzt bald der nächste Kneipenfreitag?“ wollten sie wissen.

Von Alexander Riedel

Denn die leuchtenden Flyer und Event-Fahnen für die Außenfassaden der teilnehmenden Gaststätten haben schließlich einen hohen Wiedererkennungswert.

Bereits zum vierten Mal lädt der Verein Ohligser Jongens am Freitag, 23. August, ab 18 Uhr zum fröhlichen Streifzug durch die Gastronomie des Stadtteils ein. Und von denen machen so viele mit, wie noch nie zuvor: An 18 Schauplätzen, von der Kamper über die Düsseldorfer bis zur Bonner Straße, warten Musik, Aktionen und spezielle Gaumenfreuden auf die Besucher.

„Das ist eine wunderbare Möglichkeit, uns als Gastronomen zu präsentieren und neue Gäste zu gewinnen und hat sich zuletzt für alle Beteiligten als Gewinn erwiesen“, schwärmt André Hitzegrad, der selbst Mitglied bei den Ohligser Jongens ist – und in seinem „Hitze-Frei“ die Sängerin und Gitarristin Teneja sowie die Band „Pirates of Love“ zu Gast haben wird. Wenige Meter weiter, im „New Orleans“, das zum zweiten Mal dabei ist, tritt parallel wiederum Sänger Erwin Paech auf. „Die Teilnahme am Kneipenfreitag war wirklich ein voller Erfolg“, blickt Inhaberin Franziska Blokesch auf das vergangene Jahr zurück.