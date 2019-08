Vier Verletzte : Schwerer Unfall auf A3 bei Solingen verursacht langen Stau

Foto: Patrick Schüller 4 Bilder Schwerer Unfall auf A3 zwischen Solingen und Hilden.

Solingen/Hilden Zehn Kilometer Stau, zwei gesperrte Fahrbahnen, fast zwei Stunden Wartezeit: Ein Lastwagen-Unfall auf der A3 zwischen Langenfeld und Hilden führt in der Region zu einer angespannten Verkehrslage.

Mehrere ineinander gekrachte Lastwagen, ein Schwerverletzter und drei weitere Verletzte, bis zu zehn Kilometer Stau: Ein schwerer Unfall auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Oberhausen sorgt derzeit für eine angespannte Verkehrssituation in der Region.

Gegen 14.45 Uhr stießen am Montag in der Baustelle in Höhe der Raststätte Ohligser Heide mehrere Lastwagen zusammen. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt, erklärte Polizeisprecher André Hartwich am Montag. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik.

Mit mehreren Notärzten, dem Rettungsdienst und zwei Löschfahrzeugen sowie einem Kran und einem Rüstwagen rückte die Solinger Feuerwehr aus. Nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr waren insgesamt fünf Lastwagen in den Unfall verwickelt. Eine eingeklemmte Person musste von den Einsatzkräften befreit werden.

Die A3 gabelt sich vor der Raststätte in zwei Spuren, die auch Lkw befahren dürfen, und der linken Spur, die nur für Autos freigegeben ist. Der Unfall ereignete sich auf den zwei Spuren rechts. Sie waren komplett gesperrt. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich bis kurz vor Köln, die Lastwagen wurden an der Ausfahrt Langenfeld von der Autobahn geleitet. Dadurch sind die Umgehungsstraßen ausgelastet, in den Städten kommt es zu Staus.