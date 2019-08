Serie: „Mein Solingen“ : Mit Fingerspitzengefühl zum Erfolg

Glüder Seit Mitte der 1960er Jahre existiert der Miniaturgolfplatz in Glüder. Die Begeisterung für das Spiel ist ungebrochen.

Der kleine Hügel vor dem Zielloch erweist sich als knifflige Aufgabe: Zuviel Kraft beim Schlag schleudert den Ball aus der Bahn, zu wenig lässt ihn wieder an den Ausgangspunkt zurückkullern. Und doch: Felix beweist Fingerspitzengefühl und puttet unter dem Applaus seiner Begleiter ein. „Er ist unser Profi“, verrät sein Vater Denis Schemmann. Mit seiner Familie weilt er an diesem sonnigen Nachmittag in Glüder – beim Miniaturgolf. „Wir unterstützen gerne die lokalen Unternehmen“, sagt er schmunzelnd – ob es nun das Kino, Eisdielen, die Ferien(s)pass-Angebote oder eben die von Bäumen umringte Anlage im Tal der Wupper sei. „Wir kommen öfter hierhin“, erzählt Schemmann. Das liege neben dem Spaß am Spiel auch an der Freundlichkeit des Inhabers, betont er.

„Ich bin hier in Glüder aufgewachsen, habe hier gespielt und schon früh bei der Pflege der Anlage mitgeholfen“, erinnert sich Wieden. Seine Familie hatte einst auch den beliebten Waldcamping-Platz eröffnet und das Gelände zunächst verpachtet. Von 1986 bis 2002 betrieb Olaf Wieden den Platz selbst, später verkaufte er das Areal an seinen Nachfolger. Neben der Miniaturgolf-Bahn richtete Wiedens Großvater auch einen Märchenwald ein und bot in den 1970er Jahren gemütliche Rundfahrten mit einer kleinen Kindereisenbahn an. Beides ist schon lange Geschichte – ebenso wie ein anderer legendärer Veranstaltungsort in unmittelbarer Nachbarschaft: Das Getaway in den früheren Räumen des Landgasthofs „Zur Solinger Talsperre“ lockte von 1979 bis zum Umzug der Kult-Disco nach Ohligs in den frühen 1990er Jahren zahllose Musikfreunde und Partylöwen nach Glüder. Auch wenn die mitunter rauen Klänge längst aus dem Tal gewichen sind – Anziehungspunkte gibt es in dieser ebenso abgeschiedenen wie idyllischen Gegend noch immer eine Menge: Wer die Wupperbrücke überquert und am Ufer entlang spaziert, kommt zunächst am Wasserwerk vorbei. Bald übertönt auch Hundegebell aus dem nahegelegenen Tierheim das Rauschen des Flusses. Auf einer Anhöhe in der Nähe, einige Serpentinen von den befestigten Straßen entfernt, gelangt der Wanderer zur Waldschule der Biologischen Station an der Strohner Höhe. Die bringt mit ihren pädagogischen Angeboten vor allem jungen Menschen Fauna und Flora näher und bietet sogar Übernachtungsplätze mitten in der Natur. Auch ein Blick von der gewaltigen Staumauer der Sengbachtalsperre ist das lohnende Ziel manch eines ausgedehnten Waldspazierganges.