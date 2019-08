SEK-Einsatz in Solingen : Mann mit Schusswaffe bedroht

Foto: dpa/Friso Gentsch

Merscheid Wie die Polizei jetzt meldet, kam es am Freitag gegen 19.30 Uhr in einer Firma an der Höher Straße zu einem Vorfall.

Im Verlauf eines Streites habe ein 39-Jähriger seinem 32-jährigen Opfer mit einer Schusswaffe gedroht. Das Opfer konnte fliehen und sich später der Polizei anvertrauen. Ein durch die Staatsanwaltschaft erlassener Durchsuchungsbefehl wurde am Samstag vollstreckt. Dabei kamen auch Spezialkräfte der Polizei zum Einsatz. Der Verdächtige konnte vorläufig festgenommen werden. Er befindet sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen konnten keine gefährlichen Gegenstände gefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

(red)