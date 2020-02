Weiterbildung : „Guter Coach ist eine gute Führungskraft“

Solingen Kom-Pass bietet wieder eine Weiterbildung zum zertifizierten Business-Trainer und Coach an.

2014 hatten sich die beiden Unternehmerinnen bei der von Petra Nickel erfundenen Messe Via Varia entschieden, ein Bildungsinstitut „für Menschen, die sich persönlich weiterentwickeln wollen“, zu gründen. Beide kannten sich bereits seit 2008, als das Unternehmerinnen-Netzwerk entstand, und hatten ihre eigene Weiterentwicklung schon lange konsequent vorangetrieben. Nickel und Wohlgemuth, beide Master-Trainerinnen für Persönlichkeit, sind – neben anderen Qualifikationen – jahrzehntelang erfolgreiche Unternehmerinnen. An maximal zehn Personen pro Business-Trainer-Kurs geben sie ihr Wissen weiter. Gelernt wird – mit Ausnahme der Sommerferien – monatlich einmal an Freitagabenden und Samstagen – seit 2019 in den Räumen der Galerie Kirschey im Südpark.