Niederberg : Weiterbildung zum zertifizierten Coach

Antonia Klein-Nikolaidis leitet die Weiterbildung. Foto: RP/Schlüsselregion e. V.

Die Schlüsselregion lädt auch Nichtmitglieder zur kostenfreien Infoveranstaltung ein.

(RP) Fachkräftemangel, Generationenwechsel in den Betrieben und ein stärkerer Wunsch nach flexibler und individueller Gestaltung der Arbeitssituation erzeugen neue Anforderungen in der Personalarbeit. „Da haben viele Themen an Bedeutung gewonnen, durch die moderne Führung und Personalentwicklung immer mehr Elemente des Coachings beinhalten“, erklärt Dr. Thorsten Enge, Geschäftsführer der Schlüsselregion.

Aus diesem Grund bietet der Verein Schlüsselregion eine Qualifizierung zum Coach nach den Standards der Deutschen Gesellschaft für Coaching e.V. (DGfC) an. An 25 Seminartagen, in Kollegialen Coachinggruppen, in Einzellehrcoachings sowie in selbsterteilten Coachingeinheiten erhalten die Teilnehmer das passende Fundament, um selbst Mitarbeiter zu coachen. Sie lernen flexibel, reflektiert und zielorientiert mit unterschiedlichen betrieblichen Fragestellungen, Prozessen und Charakteren umzugehen.

Das Angebot ist auch offen für Selbständige und Firmen, die nicht der Schlüsselregion angehören. „Wir öffnen uns an dieser Stelle gezielt über den industriellen Bereich hinaus, um einen Austausch der Teilnehmer über ganz unterschiedliche Arbeitsfelder hinweg zu ermöglichen“, so Enge.

Alle Interessenten lädt die Schlüsselregion zu einer kostenfreien Informationsveranstaltung am Mittwoch, 25. September, um 18 Uhr in die Geschäftsstelle des Vereins an der Talstraße 71 in Velbert ein. Hier wird das Konzept der Weiterbildung näher erläutert.

Geleitet wird die Weiterbildung von Antonia Klein-Nikolaidis, selbst zertifizierter Master- und Lehrcoach. Seit mehr als zehn Jahren ist sie in ihrer eigenen Coachingpraxis und in der Personal- und Unternehmensentwicklung für Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen tätig.