Stadtentwicklung Solingen : „Es müsste viel mehr gebaut werden“

Solingen Die Stadt Solingen hat 2018 beschlossen, mehr in den Sozialen Wohnungsbau zu investieren. Die Verantwortlichen im Rathaus sind zuversichtlich, ihre Ziele zu erreichen. Doch es gibt weiter Bedarf, sagt der Verein „Rund um die Zietenstraße“.

Der Soziale Wohnungsbau bleibt ein wichtiges Thema in Solingen. Die zentralen Fragen dabei: Hat Solingen genügend öffentlich geförderten Wohnraum? Und unternimmt die Stadt genug gegen einen Mangel an Sozialwohnungen?

4009 öffentlich geförderte Wohnungen gab es 2018 in Solingen, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Die Zahlen für 2019 seien noch nicht ausgewertet. Außerdem wurden in Solingen 2019 28 neue Wohnungen gefördert, 14 mehr als im Jahr zuvor. Wie viele neue Wohnungen es braucht, um den Bedarf zu decken, kann die Stadt Solingen nicht sagen. „Wir wissen aber, dass es weiteren Bedarf gibt“, sagt eine Stadtsprecherin.

„Wir sind im Austausch mit der Stadt“, sagt Tina Julia Thiermann vom „Forum Jugend und Soziales“, dem Zusammenschluss der Solinger Wohlfahrtsverbände. Das Forum hatte sich im Oktober 2019 in einer öffentlichen Erklärung an die Stadt gewandt. „Wir Vereine und Verbände, als Träger der Sozialen Arbeit in Solingen, konstatieren seit Jahren eine zunehmende Wohnungsnot in Solingen. Täglich kommen mehr Menschen zu unseren Beratungsstellen, die verzweifelt nach bezahlbaren und passenden Wohnungen suchen“, hieß es damals.