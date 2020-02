Sicherheitsdiskussion : Polizei lehnt CDU-Vorstoß in Sachen Videokameras ab

Eine Kameraüberwachung am Graf-Wilhelm-Platz wäre nach dem Dafürhalten der Polizei eher kontraproduktiv. Foto: Zelger, Thomas

Solingen Der Vorstoß der Solinger Union, am Graf-Wilhelm-Platz eine Videoüberwachung zu installierten stößt bei der Polizei auf wenig Gegenliebe.

In der kommenden Woche werden die Mitglieder des Solinger Planungsausschusses zu ihrer ersten Sitzung im neuen Jahr zusammen kommen. Wobei auf der Tagesordnung der Politiker am Montag unter anderem auch ein Antrag der CDU stehen wird, in dem die Partei fordert, die Stadt solle eine bessere Beleuchtung und gegebenenfalls sogar eine Videoüberwachung am Graf-Wilhelm-Platz in der City prüfen.

Allerdings stößt der Vorstoß der Union – zumindest in Sachen Kameras – bei der Polizei auf wenig Gegenliebe. Denn wie die Solinger Inspektionsleiterin Claudia Schepanski am Dienstag erklärte, könnten Videoüberwachungen aus ihrer Sicht höchstens eine Art Ultima Ratio an ganz bestimmten Örtlichkeiten sein.

Wozu der Busbahnhof am Graf-Wilhelm-Platz nach Ansicht der Polizei nicht gehört. „Von Video-Kameras dort halte ich nicht viel“, sagte Schepanski auf Nachfrage unserer Redaktion. So sei einerseits zu bedenken, dass die Bilder aus den Kameras rund um die Uhr gesichtet werden müssten, was wiederum einen sehr hohen Personalaufwand bedinge. Andererseits gebe es aber auch Zweifel am Nutzen einer solchen Überwachung. Denn die Erfahrungen aus anderen Städten zeigten, dass sich mögliche Kriminalitätsschwerpunkte zumeist einfach nur verlagerten, betonte Schepanski. Kameras machten höchstens an Orten wie vor Schulen Sinn, an denen zum Beispiel eine Drogenszene auf keinen Fall Fuß fassen dürfte.