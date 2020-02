Energiepreise : Stadtwerke planen keine Preiserhöhung

Das Stadtwerke-Verwaltungsgebäude an der Beethovenstraße. Foto: Stadtwerke Solingen

Solingen Nach zwei Preiserhöhungsrunden zum 1. September vorigen Jahres und zum 1. Januar 2020 schließt der örtliche Energieversorger aktuell weitere Preisanpassungen aus. Energiemärkte sind gleichwohl in Bewegung.

Zwei Preiserhöhungsrunden mussten Stromkunden der Stadtwerke Solingen nach Jahren der Preisstabilität in den vergangenen Monaten hinnehmen. Nachdem zuletzt zum 1. Januar mehr als 580 Grundversorger den Strompreis anhoben, ziehen jetzt offenbar weitere über 80 Energieversorger Preiserhöhungen in Erwägung. Für die Monate Februar bis April haben nach Zahlen des Vergleichs- und Vermittlungsportals Verivox 86 Versorger Preiserhöhungen von durchschnittlich 8,1 Prozent angekündigt.

Preise Beim Grund- und Arbeitspreis haben die Stadtwerke Gestaltungsmöglichkeiten. Nicht so bei der vom Staat festgelegten Umlagen. Hinzu kommt Mehrwertsteuer.

Seit 2014 waren die Strompreise für die Stadtwerke-Kunden konstant. Zum 1. September vergangenen Jahres mussten wegen gestiegener Beschaffungskosten aber die Preise angehoben werden. So stiegen die Grundpreise für Strom um zehn Euro im Jahr, beim Gas um 20 Euro. Zudem wurden auch die Arbeitspreise beim Strom um 0,8 Cent je Kilowattstunde erhöht, beim Gas um 0,5 Cent pro Kilowattstunde.

