Modehaus aus Solingen steigert Umsatz : Walbusch trotzt der Corona-Krise

Solingen Das Modehaus Walbusch hat im Corona-Jahr 2020 den Umsatz trotz der Pandemie um 6,5 Prozent auf nunmehr 369 Millionen Euro erhöhen können.

Pandemie in Remscheid : Zahl der Corona-Toten steigt auf 102 – Impfungen in Heimen gehen weiter

Gleichwohl sei die Corona-Krise noch lange nicht überwunden. „Ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir auch 2021 unsere Existenzberechtigung am Markt unter Beweis stellen werden“, so der Hauptgesellschafter des Unternehmens, das 1934 als Versandhandel in Solingen gegründet worden war und in Deutschland, der Schweiz und Österreich aktiv ist. Angeboten wird von Walbusch neben hochwertiger Männermode – auch nach Maß – eine eigene Damenkollektion sowie eine Outdoor-Kollektion.