Parteitag am Wochenende : Kühne ist neuer Vorsitzender der Solinger AfD

Solingen Der neue Parteisprecher hatte das Amt schon vor einigen Jahren innegehabt. Später hatte Kühne der AfD zwischenzeitlich verlassen. Er tritt die Nachfolge von Henrik Wiegand an, gegen den ein Ausschlussverfahren lief und der die AfD nun verlassen hat.

Die AfD in Solingen hat einen neuen Vorsitzenden. Wie die Partei am Dienstag gekannt gab, wählten die Mitglieder am vergangenen Wochenende bei einem Parteitag Frederick Kühne wieder zum Sprecher der Partei. Kühne hatte der AfD bereits vor einigen Jahren vorgestanden. Später war er allerdings unter anderem aus Protest gegen die Außendarstellung ausgetreten. Im Jahr 2020 kehrte Kühne dann in die AfD zurück, wo er nun die Nachfolge von Henrik Wiegand antritt, gegen den zwischenzeitlich ein Parteiausschlussverfahren angestrengt worden war und der nach Angaben der Partei die AfD mittlerweile verlassen hat.