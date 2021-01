Corona in Solingen : Virus bremst Autoschau erneut aus

Testen und vergleichen: Die Besucher der 49. Autoschau konnten sich ausgiebig über das automobile Angebot informieren. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Die 50. Auflage der Solinger Autoschau, die im vergangenen Jahr kurzfristig wegen Corona abgesagt wurde, kann auch am ersten März-Wochenende 2021 nicht über die Bühne gehen. Autohändler prüfen Verlegung in den Herbst.

Die 50. Auflage der Solinger Autoschau wird definitiv nicht am ersten März-Wochenende dieses Jahres über die Bühne des Theater und Konzerthauses gehen. „Auf keinen Fall im Frühjahr“, sagt der Obermeister der klingenstädtischen Kfz-Innung, Uwe Stamm. Der Innungs-Vorstand habe sich darauf einstimmig verständigt. „Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und des Publikums haben Vorrang“, betont Stamm im Gespräch mit unserer Redaktion, „die Sicherheit geht vor“.

Es werde jetzt überlegt, die Großveranstaltung eventuell im Herbst zu veranstalten. „Das hängt vom weiteren Pandemie-Geschehen ab und auch davon, ob uns die Stadt im Herbst im Theater und Konzerthaus einen Veranstaltungstermin anbieten kann“, erklärt der Geschäftsführer des im April 1994 gegründeten Auto-Treffpunkts Stamm an der Bismarckstraße.

Info Erste Autoschau 1969 in Sparkassen-Hauptstelle Geschichte Die erste Autoschau fand 1969 in Sparkassen-Hauptstelle an der Kölner Straße statt. 18 Vertragshändler stellten damals 25 Autos aus. Die Faszination Auto zog schon damals die Massen an. Rund 10.000 Besucher kamen am 15./16. März 1969 zur Premieren-Veranstaltung. Die Kassenhalle der Stadt-Sparkasse nebst Brunnenhof mit Zeltdach blieb bis 1975 Schauplatz der Autoschau. Wegen Umbauarbeiten in der Hauptstelle des Kreditinstitutes musste die Messe 1976 und 1977 ausfallen. Seit 1979 ist das Theater und Konzerthaus Veranstaltungsort der Autoschau. Bei der zunächst letzten Autoschau, der 49. am 9./10. März 2019, wurden mehr als 140 Fahrzeuge und Krafträder ausgestellt.

Die Autoschau ist mit mehr als 10.000 Besuchern eine der publikumsträchtigen Veranstaltungen in Solingen – neben dem Rosenmontagszug, dem Dürpelfest in Ohligs und dem Zöppkesmarkt in der Stadtmitte.

Doch in Zeiten von Ausgangssperren und Kontakteinschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie passen Großveranstaltungen wie schon im Vorjahr auch zunächst in diesem Jahr noch nicht ins Bild. „Die Autoschau lebt vom Publikum und guten Gesprächen“, sagt der Kfz-Obermeister. Viele Besucher kämen zudem von auswärts in die Klingenstadt.

„Wir werden uns im Mai beziehungsweise Juni noch einmal zusammensetzen. Bis dahin kann das Pandemie-Geschehen schon wieder anders aussehen. Zudem haben wir dann vielleicht auch eine Durchimpfungsrate, die selbst größere Veranstaltungen eventuell im Herbst wieder zulassen könnten“, so die Hoffnung von Uwe Stamm.

Eine Großveranstaltung wie die Autoschau, die in der Regel am ersten März-Wochenende stattfindet, brauche indes einen gewissen Vorlauf. Von daher habe man schon jetzt die Reißleine ziehen müssen. Wobei die Pläne für die Jubiläums-Autoschau bereits seit einem Jahr fertig in der Schublade liegen. Nach der kurzfristigen Absage der 50. Autoschau Anfang März des vergangenen Jahres hatte man damals noch gehofft, die Veranstaltung nach den Sommerferien 2020 anbieten zu können. Doch auch das war letztlich nicht möglich.

„Die Verschiebung werten wir als Präventivmaßnahme. Wir müssen unsere Mitarbeiter, die Besucher und die Unternehmen schützen“, sagte der damalige Obermeister der Kfz-Innung, Matthias Ehlers. Die Entscheidung zur Verschiebung der Schau durch die Autohändler nur wenige Tage vor dem Jubiläum geschah in enger Abstimmung mit dem Kulturmanagement.

Zu diesem Zeitpunkt sah die Stadt hingegen noch keinen Grund, aus Angst vor dem Coronavirus Veranstaltungen abzusagen. Denn Stand 4. März 2020 war in der Klingenstadt noch kein Corona-Fall bekannt.