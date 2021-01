Landgericht Wuppertal : Raubmörder droht Sicherungsverwahrung

Die 76-jährige Frau wohnte in einem idyllischen Häuschen eines ehemaligen Bauernhofs in der Hofschaft Schnittert. Vor fast einem Jahr wurde sie dort brutal erschlagen. Nun kommt ihr mutmaßlicher Mörder vor Gericht.

Angeklagt ist ein 47-jähriger Solinger, heroinabhängig, ohne festen Wohnsitz und mit krimineller Erfahrung. Er soll in dem Haus nach Geld und Wertgegenständen gesucht haben, vermutlich um sich darüber den Kauf von Drogen zu finanzieren. Im Nachmittagsdämmer des 7. Februars vorigen Jahres kam er so in die Wohnung der Rentnerin, die diese beim Gang zum Nachbarn nicht abgeschlossen hatte.

Der mutmaßliche Täter schien nicht damit gerechnet zu haben, dass die alte Dame unversehens in der Wohnung stehen würde. Anstatt zu flüchten soll er die 76-Jährige „mit einem stumpfen, kantigen Gegenstand“ brutal angegriffen haben, wie es der Staatsanwalt bei der Klageerhebung umschrieb. Mit elf wuchtigen Schlägen, so die Spurenermittlung, verletzte er die Dame schwer. Fünf davon allein gegen den Kopf sollen den Tod durch Schädelbruch zur Folge gehabt haben. Anschließend soll der Mann die Wohnung weiter durchsucht haben. Seine Beute: mehrere Schmuckstücke.

Auf seine Spur kamen die Ermittler durch DNA-Spuren an einem Kleidungsstück, das sie am Tatort fanden. Vergleichsspuren fanden sich in den Ermittlungsakten der Polizei. Seit dem 16. Lebensjahr war der Verdächtigte wegen zahlreicher Drogendelikte, Betrügereien, schweren Raubes und Körperverletzung in Haft gewesen.