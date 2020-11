Ansichtssache : Trotz eines Impfstoffes ist weiter Vorsicht geboten

Meinung Solingen Die Einrichtung eines Impfzentrums ist ein gewaltiger logistischer Aufwand. Ein möglicher Standort wäre das Theater und Konzerthaus.

Ein Impfstoff gegen das heimtückische Coronavirus wird sehnlichst erwartet. Und die Zeichen stehen ganz gut, dass ein oder zwei Impfstoff e noch im Laufe dieses Jahres zugelassen werden. So könnten vielleicht noch im Januar die ersten Impfdosen verabreicht werden können. Ob jeder Patient ein- oder zweimal geimpft werden muss und in welchem Abstand – das muss ebenso geklärt werden wie der Umstand, ob es jedes Jahr eine Auffrischung braucht.

So oder so steht den Städten ein ungeheurer logistischer Aufwand bevor. Schon zuvor hat der Bund in Zusammenarbeit mit der Europäischen Union die Forschung von Unternehmen finanziell unterstützt, damit möglichst schnell ein Impfstoff zur Verfügung steht. Das scheint gelungen.

Doch jetzt kommt es auf die Verteilung an. In jeder kreisfreien Stadt in NRW, darunter also auch in der Klingenstadt, werden deshalb schon jetzt Impfzentren organisiert. Zwar steht aktuell noch nicht fest, wo Solingen sein Impfzentrum einrichtet, aber ein möglicher Standort könnte das Theater und Konzerthaus sein – zentral gelegen, für alle gut erreichbar und mit Ein- und Ausgängen bestückt, an denen man sich nicht über den Weg läuft.