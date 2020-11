Veloroute in Solingen : Bauarbeiten an der Hildener Straße

Bauarbeiten an der Hildener Straße

Veloroute in Solingen

Ohligs Im Zuge des Ausbaus der Veloroute von Düsseldorf über Hilden und Solingen nach Wuppertal wird ab Freitag, 20. November, die Radverkehrsführung verbessert.

(uwv) Dafür wird auf der Hildener Straße zwischen Ellerstraße und S-Bahn-Unterführung gebaut, in Höhe der Einmündung Ulmenstraße wird eine Querungshilfe für Fußgänger hergestellt.

Überdies wird die Haltestelle in Richtung Vogelpark barrierefrei ausgebaut und die Ampelanlage an der Kreuzung Ellerstraße / Kottendorfer Straße / Hildener Straße erneuert. Zum Abschluss erhält der gesamte Streckenabschnitt eine neue Asphaltdecke. Spielt das Wetter mit, wird voraussichtlich bis Ende März 2021 gebaut. Der Verkehr auf der vielbefahrenen Hildener Straße kann allerdings stets in beiden Richtungen fließen. Im Baustellenbereich sind jedoch die Spuren verengt. Die Einmündung zur Kottendorfer Straße ist während der gesamten Bauzeit gesperrt, die Umleitung führt über die Bahnstraße.