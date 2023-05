Attacke in Solingen Opfer war blutüberströmt - Urteil gesprochen

In der Anklageschrift ist zu lesen, dass das Opfer blutüberströmt in ein Krankenhaus gebracht worden war. Dort musste eine Platzwunde am Kopf mit mehreren Stichen genäht werden. Als der Frau nun vor Gericht erneut ein Foto ihrer Verletzungen gezeigt wurde, brach sie in Tränen aus. Die Verhandlung musste kurzzeitig unterbrochen werden. Danach stellte sie vor Gericht klar, dass man seit längerem auch räumlich getrennt sei und sie keinen Kontakt mehr zum Angeklagten habe. Das war nach der Tat nicht so: Da hatte die Frau ihren Partner noch vom Krankenhaus aus angerufen und darum gebeten, dass er sie abholen möge. Das habe der 43-jährige getan und auch danach habe er sich in der Wohnung um sie gekümmert. Zwei Wochen hätten sie dann noch zusammen gewohnt, dann sei endgültig Schluss gewesen. Ihr Ex-Partner habe sich damals und auch vor der Tat unbedingt mit ihr versöhnen wollen. Das habe sie mehrfach abgelehnt, offenbar habe er ihre Zurückweisung nicht ertragen.