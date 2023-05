Neue Weinbar in Solingen Eine gute Lage für Wein

Gräfrath · Locker vom Hocker: Heute eröffnet die Maku Gastronomie GmbH „soft“ ihre zweite Weinbar. Was sich seit Dezember 2021 auf dem Ohligser Markplatz eingespielt hat, soll auch am Gräfrather Markt Gäste anziehen – in einem ähnlichen Ambiente, aber mit einem größeren Angebot.

20.05.2023, 05:00 Uhr

Swantje Preuß, die Leiterin der Weinbar, schenkt Geschäftsführer Sascha Novakovic reinen Wein ein. Foto: Fred Lothar Melchior/Maku

Von Fred Lothar Melchior

Im ehemaligen, lange leerstehenden Restaurant Spicy können dank der Küche auch Speisen wie etwa Flammkuchen zubereitet werden. „Die Weinbar in Ohligs war von Anfang an ein Erfolg“, blickt Sascha Novakovic zurück. Er führt die Geschäfte der Gastronomie GmbH mit Patu Habacht. Geleitet wird die Gräfrather Dependance von Swantje Preuß, die seit Februar 2022 die Ohligser Weinbar führte.