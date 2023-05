Neubaugebiet in Hückeswagen Der erste Häuslebauer im Eschelsberg

Viel grüne Wiese und ein deutlich erkennbarer Neubau – so sieht es in diesen Tagen im Eschelsberg aus, wo künftig 45 neue Grundstücke bebaut werden sollen. Eines davon hat sich der Hückeswagener Architekt Birger Bergfeld gesichert. Er ist damit der erste Häuslebauer in dem neuen Wohngebiet.