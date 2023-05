Mehrfamilienhaus in Solingen Feuerwehr muss Bewohner retten

Im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Mangenberger Straße in Solingen ist am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr aus ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch zwei Personen im Gebäude. Sie wurden in Sicherheit gebracht und durch den Rettungsdienst untersucht und betreut. Die Bewohner wurden ambulant behandelt und konnten vor Ort bleiben.

Der Brand wurde schnell mit einem Strahlrohr unter Atemschutz unter Kontrolle gebracht. Das Haus wurde gelüftet und die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.